Екатерина Александрова снялась с турнира в Мадриде из-за травмы

Причиной отказа от участия в турнире стала травма. Екатерина Александрова получила повреждение спины.
В основной сетке соревнований Александрову заменит представительница Греции Мария Саккари. Она начнет выступление на турнире со второго круга, где сыграет с победителем встречи Каролина Плишкова (Чехия) — победитель квалификации.
Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей чемпионкой соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
На прошлой неделе Екатерина Александрова принимала участие в турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Она дошла до ⅛ финала, где уступила чешке Линде Носковой.
Екатерине Александровой 31 год. Она занимает 14-е место в рейтинге WTA. В этом сезоне россиянка доходила до финала турнира в Абу-Даби.