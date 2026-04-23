Павлюченкова: Андреева — очень молодая, еще маленький человечек

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась об умении 17-летней Мирры Андреевой справляться с давлением на крупных турнирах.
— Что скажете про развитие Мирры Андреевой? Не вызвала ли каких-то сомнений смазанная концовка прошлого года и не давят ли на нее ранние и большие ожидания?
— Не знаю, через что она проходит, так глубоко с ней на эту тему не общалась. Но могу представить по себе. Когда мне было 17 лет и я прорвалась в топ-30, играла полуфинал Индиан-Уэллса, мне было очень сложно справляться с давлением. Тогда еще не было модно иметь психологов, я боялась сказать, что у меня есть страх проиграть. В плане отношения к давлению другое время было.
Справляться с этим очень тяжело, даже когда тебе за 30. А она очень молодая, такой еще маленький человечек. Считаю, что она все равно справляется шикарно. Да, у нее были какие-то провальные турниры, но Мирра все равно находит силы и выигрывает титулы. Сейчас в Линце, например. Она в любом случае держится на плаву, и это здорово, — сказала Павлюченкова в интервью «Спорт-Экспрессу».