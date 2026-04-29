Мирра Андреева о своем 19-летии: Хочу всегда быть ребенком

«В прошлом году я много думала о победной серии, и в этом тоже, но это непросто. Когда ты уверен в себе, ты не чувствуешь такого давления — ты просто играешь в свой агрессивный теннис весь матч. Именно это со мной и происходило, когда я выигрывала те турниры. Потом появляется давление и ожидания, и ты уже не чувствуешь себя так уверенно. Чтобы вернуть это состояние, нужно время. Стараюсь не зацикливаться на этом, потому что те результаты были невероятными, но они уже в прошлом. Пытаюсь улучшать другие аспекты и не возвращать старое, а создавать что-то новое.



Я не хочу взрослеть, хочу остаться 18-летней и всегда быть ребенком. Кажется, время летит слишком быстро, и мне уже исполнилось 19. Не знаю, я воодушевлена, но и немного расстроена. Не чувствую, что сильно меняюсь как человек — разве что стала спокойнее вне корта. Раньше после матчей мне хотелось побольше поболтать с семьей, а теперь хочется просто вернуться в номер, побыть одной, почитать, посмотреть сериал или посидеть в телефоне, ни с кем не разговаривая. Но в целом я все та же Мирра», — приводит слова Андреевой Punto de Break.