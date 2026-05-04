Медведев поднялся на девятое место в рейтинге АТР

Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся на одну строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

На минувшей неделе 30-летний россиянин дошел до четвертого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде, где уступил 13-й ракетке мира итальянцу Флавио Коболли (3:6, 7:5, 4:6).

Россиянин Андрей Рублев опустился на две позиции и теперь занимает 14-е место, Карен Хачанов поднялся на одну позицию и теперь располагается на 15-й позиции. На «Мастерсе» в Мадриде они вылетели во втором и третьем раундах соответственно.

Звание первой ракетки мира сохраняет итальянец Янник Синнер, который стал победителем мадридского «Мастерса». Вторым идет испанец Карлос Алькарас, третьим — финалист турнира немец Александр Зверев.

Рейтинг ATP от 4 мая:

  1. (1). Янник Синнер (Италия) — 14350 баллов
  2. (2). Карлос Алькарас (Испания) — 12960
  3. (3). Александр Зверев (Германия) — 5805
  4. (4). Новак Джокович (Сербия) — 4700
  5. (5). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4050
  6. (6). Бен Шелтон (США) — 4030
  7. (7). Тейлор Фриц (США) — 3770
  8. (8). Алекс де Минаур (Австралия) — 3755
  9. (10). Даниил Медведев (Россия) — 3460
  10. (9). Лоренцо Музетти (Италия) — 3415…
    14 (12). Андрей Рублев (Россия) — 2590
    15 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2220

Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
