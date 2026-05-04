Медведев поднялся на девятое место в рейтинге АТР

На минувшей неделе 30-летний россиянин дошел до четвертого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде, где уступил 13-й ракетке мира итальянцу Флавио Коболли (3:6, 7:5, 4:6).
Россиянин Андрей Рублев опустился на две позиции и теперь занимает 14-е место, Карен Хачанов поднялся на одну позицию и теперь располагается на 15-й позиции. На «Мастерсе» в Мадриде они вылетели во втором и третьем раундах соответственно.
Звание первой ракетки мира сохраняет итальянец Янник Синнер, который стал победителем мадридского «Мастерса». Вторым идет испанец Карлос Алькарас, третьим — финалист турнира немец Александр Зверев.
Рейтинг ATP от 4 мая:
- (1). Янник Синнер (Италия) — 14350 баллов
- (2). Карлос Алькарас (Испания) — 12960
- (3). Александр Зверев (Германия) — 5805
- (4). Новак Джокович (Сербия) — 4700
- (5). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4050
- (6). Бен Шелтон (США) — 4030
- (7). Тейлор Фриц (США) — 3770
- (8). Алекс де Минаур (Австралия) — 3755
- (10). Даниил Медведев (Россия) — 3460
- (9). Лоренцо Музетти (Италия) — 3415…
14 (12). Андрей Рублев (Россия) — 2590
15 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2220