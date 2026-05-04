Джокович и другие раскритиковали «Ролан Гаррос» за призовые

По сообщению The Guardian, группа из 20 лучших теннисистов мира выразила недовольство уровнем призовых на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос», опубликовав заявление.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

Среди подписавших заявление — 24-кратный победитель ТБШ Новак Джокович, первые ракетки мира Янник Синнер и Арина Соболенко, а также российские спортсмены Даниил Медведев, Андрей Рублев и Мирра Андреева.

Турнир объявил об увеличении призовых в этом году на 9,5% — до € 61,7 млн. Победители у мужчин и женщин получат по € 2,8 млн. При этом доходы «Ролан Гаррос» в 2025 году составили € 395 млн (рост на 14% в годовом исчислении), а рост призовых составил лишь 5,4%, что снизило долю игроков в выручке до 14,3%. Ожидается, что при предполагаемом доходе более € 400 млн в этом году доля призовых в процентах от выручки останется ниже 15%, хотя игроки запрашивали 22% — уровень, соответствующий турам ATP и WTA.

В заявлении теннисистов подчеркивается, что проблема не ограничивается деньгами. Важно, что это объявление никак не решает структурные проблемы, которые игроки последовательно и разумно поднимали за последний год:

«“Шлемы” по‑прежнему сопротивляются переменам. Отсутствие консультаций с игроками и продолжающееся отсутствие инвестиций в благосостояние спортсменов отражают систему, которая не соответствует интересам тех, кто занимает центральное место в успехе спорта», — говорится в заявлении опубликованном The Guardian.

По информации источника, ряд игроков, включая американцев Бена Шелтона и Джессику Пегулу, выразит обеспокоенность по поводу призового фонда на своих предстоящих пресс‑конференциях на турнире в Риме.

Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» пройдет в Париже с 24 мая по 7 июня.


