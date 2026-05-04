Джокович и другие раскритиковали «Ролан Гаррос» за призовые

Турнир объявил об увеличении призовых в этом году на 9,5% — до € 61,7 млн. Победители у мужчин и женщин получат по € 2,8 млн. При этом доходы «Ролан Гаррос» в 2025 году составили € 395 млн (рост на 14% в годовом исчислении), а рост призовых составил лишь 5,4%, что снизило долю игроков в выручке до 14,3%. Ожидается, что при предполагаемом доходе более € 400 млн в этом году доля призовых в процентах от выручки останется ниже 15%, хотя игроки запрашивали 22% — уровень, соответствующий турам ATP и WTA.