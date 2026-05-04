Джокович и другие раскритиковали «Ролан Гаррос» за призовые

Среди подписавших заявление — 24-кратный победитель ТБШ Новак Джокович, первые ракетки мира Янник Синнер и Арина Соболенко, а также российские спортсмены Даниил Медведев, Андрей Рублев и Мирра Андреева.
Турнир объявил об увеличении призовых в этом году на 9,5% — до € 61,7 млн. Победители у мужчин и женщин получат по € 2,8 млн. При этом доходы «Ролан Гаррос» в 2025 году составили € 395 млн (рост на 14% в годовом исчислении), а рост призовых составил лишь 5,4%, что снизило долю игроков в выручке до 14,3%. Ожидается, что при предполагаемом доходе более € 400 млн в этом году доля призовых в процентах от выручки останется ниже 15%, хотя игроки запрашивали 22% — уровень, соответствующий турам ATP и WTA.
В заявлении теннисистов подчеркивается, что проблема не ограничивается деньгами. Важно, что это объявление никак не решает структурные проблемы, которые игроки последовательно и разумно поднимали за последний год:
«“Шлемы” по‑прежнему сопротивляются переменам. Отсутствие консультаций с игроками и продолжающееся отсутствие инвестиций в благосостояние спортсменов отражают систему, которая не соответствует интересам тех, кто занимает центральное место в успехе спорта», — говорится в заявлении опубликованном The Guardian.
По информации источника, ряд игроков, включая американцев Бена Шелтона и Джессику Пегулу, выразит обеспокоенность по поводу призового фонда на своих предстоящих пресс‑конференциях на турнире в Риме.
Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» пройдет в Париже с 24 мая по 7 июня.