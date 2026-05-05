Россиянка Корнеева вышла в основную сетку турнира в Риме

122-я ракетка мира Корнеева в решающем матче за право сыграть в основной сетке престижного турнира в Риме встречалась с представительницей Австрии Лилли Таггер, которая располагается на 92-й строчке в мировом рейтинге. Поединок завершился победой россиянки в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час и 33 минуты.