Россиянка Корнеева вышла в основную сетку турнира в Риме

18-летняя теннисистка Алина Корнеева одержала победу в финале квалификации турнира категории WTA 1000 в Риме.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

122-я ракетка мира Корнеева в решающем матче за право сыграть в основной сетке престижного турнира в Риме встречалась с представительницей Австрии Лилли Таггер, которая располагается на 92-й строчке в мировом рейтинге. Поединок завершился победой россиянки в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час и 33 минуты.

Соперница Корнеевой по первому кругу турнира в столице Италии станет известна позднее.

В этом сезоне Алина Корнеева выиграла турнир категории WTA 125 в португальском Оэйраше. Эта победа стала самой крупной в карьере теннисистки. Также на ее счету восемь титулов ITF-тура в одиночном разряде. Алина Корнеева является победительницей Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» 2023 года среди юниоров.

Турнир категории WTA 1000 в Риме завершится 17 мая. Его общий призовой фонд составляет 7,2 миллиона евро. Действующей победительницей соревнований является представительница Италии Джасмин Паолини. В прошлогоднем финале она обыграла четвертую ракетку мира из США Коко Гауфф (6:4, 6:2).