Бублик — об изменении отношения к теннису: Реально хочется спокойствия

Александр Бублик рассказал, как у него изменилось отноешние к теннису со временем.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, как изменилось его отношение к теннису. Спортсмен оценил утверждения словами «факт» и «фейк» во время блица.

— Я подаю с руки, потому что хочу веселья.
— Факт.

— Я иногда сам не знаю, что сделаю в следующем розыгрыше.
— Уже, наверное, фейк.

— Красивый розыгрыш для меня иногда важнее, чем скучное очко.
— Уже фейк.

— Я люблю ломать сопернику ритм специально.
— Опять фейк. Раньше — да. Раньше это были факты, а сейчас что-то уже реально хочется спокойствия.

— Я могу начать кайфовать даже если проигрываю.
— Факт.

— Иногда я делаю безумные удары просто потому, что могу.
— Факт.

— Я могу психануть, а через минуту уже смеяться.
— Факт.

— Иногда лучший план — это вообще без плана.
— 100% факт.

— Если я получаю удовольствие, то играю лучше.
— Факт.

— Я люблю разговаривать с тренером во время матча.
— Фейк, конечно. Никогда не разговаривал с тренером.

— Удар рукояткой ракетки — мой фирменный.
— Факт, — сказал Бублик в видео First&Red.