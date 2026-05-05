«Я заслуживаю большей оплаты». Соболенко пригрозила бойкотом

«Когда видишь цифры и видишь долю, которую получают игроки, я чувствую, что без нас не было бы турнира и такого зрелища. Я определенно заслуживаю большей оплаты в процентах от призовых», — сказала Соболенко на пресс-конференции на турнире в Риме.
28-летняя спортсменка отметила, что готова бойкотировать турниры в случае, если организаторы не пойдут навстречу теннисистам.
«Очень надеюсь, что в результате всех этих переговоров мы в какой-то момент придем к решению, которое устроит всех. В какой-то момент мы объявим бойкот. Мне кажется, это будет единственный способ бороться за наши права. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти», — добавила она.
Ранее AP со ссылкой на заявление игроков сообщал, что ведущие теннисисты, включая Соболенко, американку Коко Гауфф и итальянца Янника Синнера выразили недовольство размером призовых на Открытом чемпионате Франции-2026.
В апреле организаторы «Ролан Гаррос» объявили, что общий призовой фонд турнира составит около 72 миллионов долларов — на 10% больше, чем в 2025 году.
Арина Соболенко является победительницей 24 турниров под эгидой WTA, в том числе по два раза выиграла Открытый чемпионат Австралии и US Open в одиночном разряде. За свою карьеру представительница Беларуси заработала почти 50 миллионов долларов призовых.