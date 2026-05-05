Теннисист из США проиграл из-за разбитой ракетки: видео

Американский теннисист Тристан Бойер устроил скандал на «Челленджере» в итальянской Франкавилле. В финале квалификации 25-летний Бойер, занимающий 257-е место в рейтинге ATP, встречался с 19-летним итальянцем Даниэле Рапаньеттой, 938-й ракеткой мира.
Во втором сете при счете 4:6, 5:5 Бойер после проигрыша решающего очка в гейме на своей подаче с криками сломал ракетку о корт и бросил ее. Из-за этого судья на вышке оштрафовал на гейм американца за неспортивное поведение. Счет в сете стал 5:7 и матч для Бойера закончился.
После этого Бойера стал спорить с арбитром, используя нецензурную брань, ударил ракеткой по вышке, затем продолжил бить ею по корту и ограждению, и в итоге с гневом покинул корт, оскорбляя судью.