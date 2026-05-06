18-летняя россиянка Корнеева не смогла выйти во второй круг Рима

122-я ракетка мира Корнеева встречалась с представительницей Венгрии Панной Удварди, которая занимает 71-е место в мировом рейтинге. Россиянка уступила в двух сетах со счетом 2:6, 6:7 (2:7). Теннисистки провели на корте 1 час и 37 минут.
В следующем круге Удварди сыграет против 22-й ракетки мира Элизе Мертенс из Бельгии.
Алина Корнеева попала в основную сетку турнира в Риме, пройдя через квалификацию.
В этом сезоне Алина Корнеева выиграла турнир категории WTA 125 в португальском Оэйраше. Эта победа стала самой крупной в карьере теннисистки. Также на ее счету восемь титулов под эгидой ITF в одиночном разряде. 18-летняя Корнеева является победительницей Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» 2023 года среди юниоров.
Турнир категории WTA 1000 в Риме завершится 17 мая. Его общий призовой фонд составляет 7,2 миллиона евро. Действующей победительницей соревнований является представительница Италии Джасмин Паолини. В прошлогоднем финале она обыграла четвертую ракетку мира из США Коко Гауфф (6:4, 6:2).