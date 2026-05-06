18-летняя россиянка Корнеева не смогла выйти во второй круг Рима

В этом сезоне Алина Корнеева выиграла турнир категории WTA 125 в португальском Оэйраше. Эта победа стала самой крупной в карьере теннисистки. Также на ее счету восемь титулов под эгидой ITF в одиночном разряде. 18-летняя Корнеева является победительницей Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» 2023 года среди юниоров.