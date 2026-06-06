День в истории: 6 июня 1956 года родился выдающийся теннисист Бьорн Борг

Борг начал заниматься теннисом в возрасте около девяти лет, а в восьмилетнем возрасте получил первую ракетку — именно с этого момента началась его дорога к славе.
Профессиональную карьеру Бьорн начал в 1971 году, и уже через несколько лет стал первой ракеткой мира. Его игра отличалась невероятным самообладанием, техничностью и холодным характером на корте, что снискало ему прозвище «Ледяной Бьорн». За карьеру он завоевал 11 титулов Большого шлема, что стало рекордом для того времени и до сих пор считается одним из самых значимых достижений в мужском теннисе.
Особенно ярким стало доминирование Борга на самых престижных турнирах: он выиграл 6 титулов на «Ролан Гаррос» и 5 — на «Уимблдоне» подряд, установив уникальную серию побед. Его противостояние с Джоном Макинроем вошло в историю тенниса как одно из самых ярких в истории спорта, а матчи между ними стали легендами.
Борг оставил теннис в возрасте 26 лет, но его имя навсегда закрепилось в истории как символ хладнокровия, мастерства и непобедимости. Сегодня он остается эталоном, на которого ориентируются новые поколения теннисистов, а его достижения до сих пор остаются ngưỡngем для сравнения.