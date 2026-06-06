День в истории: 6 июня 1956 года родился выдающийся теннисист Бьорн Борг

Профессиональную карьеру Бьорн начал в 1971 году, и уже через несколько лет стал первой ракеткой мира. Его игра отличалась невероятным самообладанием, техничностью и холодным характером на корте, что снискало ему прозвище «Ледяной Бьорн». За карьеру он завоевал 11 титулов Большого шлема, что стало рекордом для того времени и до сих пор считается одним из самых значимых достижений в мужском теннисе.