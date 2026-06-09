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День в истории: 9 июня 1996 года Евгений Кафельников выиграл свой первый турнир серии Большого шлема

9 июня 1996 года Евгений Кафельников вошел в историю российского тенниса, выиграв Открытый чемпионат Франции в одиночном разряде.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

Для 22-летнего спортсмена этот успех стал первым титулом серии Большого шлема и одним из самых важных моментов в его карьере. Победа на грунтовых кортах Парижа окончательно вывела Кафельникова в число сильнейших игроков мира и стала знаковым событием для всего отечественного тенниса.

Финал турнира получился напряженным: россиянин справился с немецким теннисистом Михаэлем Штихом в трех сетах и подтвердил, что способен выигрывать крупнейшие матчи под давлением. Турнир в Париже вообще стал для Кафельникова особенным: именно там он впервые добился победы на уровне Большого шлема, а затем закрепил репутацию универсального и очень стабильного игрока, который одинаково убедительно действовал и в одиночном, и в парном разряде.

Этот триумф стал важной вехой не только для самого спортсмена, но и для российского спорта в целом. Кафельников открыл дорогу целому поколению теннисистов, показав, что россияне могут побеждать на самых престижных турнирах мира. Позднее он подтвердил свой статус, выиграв еще один титул Большого шлема в одиночном разряде и став первым российским теннисистом, добравшимся до вершины мирового рейтинга.