День в истории: 9 июня 1996 года Евгений Кафельников выиграл свой первый турнир серии Большого шлема

Финал турнира получился напряженным: россиянин справился с немецким теннисистом Михаэлем Штихом в трех сетах и подтвердил, что способен выигрывать крупнейшие матчи под давлением. Турнир в Париже вообще стал для Кафельникова особенным: именно там он впервые добился победы на уровне Большого шлема, а затем закрепил репутацию универсального и очень стабильного игрока, который одинаково убедительно действовал и в одиночном, и в парном разряде.