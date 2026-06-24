День в истории: 24 июня 2010 года завершился самый продолжительный матч в истории тенниса

Матч получался изнуряющим не только по времени, но и по количеству геймов. В общей сложности теннисисты провели 183 гейма, что более чем в полтора раза превзошло предыдущий рекорд. Счет в матче: 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 70:68. Победа в пятом сете была одержана Изнером со счетом 70:68 — таких результатов в теннисе до этого не знало ни одно крупное соревнование.