День в истории: 24 июня 2010 года завершился самый продолжительный матч в истории тенниса

Встреча началась 22 июня и была прервана из-за темноты дважды, а ее финал пришелся на вечер 24 июня.
Матч получался изнуряющим не только по времени, но и по количеству геймов. В общей сложности теннисисты провели 183 гейма, что более чем в полтора раза превзошло предыдущий рекорд. Счет в матче: 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 70:68. Победа в пятом сете была одержана Изнером со счетом 70:68 — таких результатов в теннисе до этого не знало ни одно крупное соревнование.
Суммарная продолжительность встречи составила 11 часов 5 минут. Один только пятый сет длился 8 часов 11 минут и стал самым продолжительным сетом в истории тенниса. По ходу матча Изнер и Маю суммарно выполнили 215 эйсов, а Изнер установил мировой рекорд по количеству эйсов в одном матче — 112.
После завершения организаторы Уимблдона наградили обоих участников призами как участников самого продолжительного матча в истории тенниса. Этот поединок стал не только спортивной легендой, но и символом мужества и выносливости, которые требуются на корте в самых немыслимых условиях.