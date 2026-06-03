Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калинская не смогла выйти в полуфинал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анна Калинская потерпела поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

24-я ракетка мира Калинская встречалась с представительницей Польши Майей Хвалинской, которая занимает 114-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой 24-летней теннисистки из Польши в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час и 53 минуты.

Майя Хвалинская впервые в карьере принимает участие в основной сетке «Ролан Гаррос». Она попала в нее через квалификацию. В полуфинале полька встретится с победительницей матча между первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси и россиянкой Дианой Шнайдер, которая располагается на 23-й строчке рейтинга WTA.

Анна Калинская первый раз дошла до ¼ финала «Ролан Гаррос». В live-рейтинге Калинская поднялась на пять позиций и по итогам турнира вернется в топ-20 лучших теннисисток мира.

Второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро. Действующей чемпионкой является 4-я ракетка мира Коко Гауфф из США, в прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко.


Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше