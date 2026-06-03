Калинская не смогла выйти в полуфинал «Ролан Гаррос»

24-я ракетка мира Калинская встречалась с представительницей Польши Майей Хвалинской, которая занимает 114-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой 24-летней теннисистки из Польши в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час и 53 минуты.
Майя Хвалинская впервые в карьере принимает участие в основной сетке «Ролан Гаррос». Она попала в нее через квалификацию. В полуфинале полька встретится с победительницей матча между первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси и россиянкой Дианой Шнайдер, которая располагается на 23-й строчке рейтинга WTA.
Анна Калинская первый раз дошла до ¼ финала «Ролан Гаррос». В live-рейтинге Калинская поднялась на пять позиций и по итогам турнира вернется в топ-20 лучших теннисисток мира.
Второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро. Действующей чемпионкой является 4-я ракетка мира Коко Гауфф из США, в прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко.