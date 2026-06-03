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Мирра Андреева и еще четыре россиянки сыграют в Бад-Хомбурге

Пресс-служба турнира категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге опубликовала список участниц.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Травяной турнир пройдет с 21 по 27 июня.

Первая ракетка России Мирра Андреева заявилась на турнир. Также в нем примут участие 24-я ракетка мира Анна Калинская, Диана Шнайдер, 27-й номер мирового рейтинга Людмила Самсонова и 14-я ракетка мира Екатерина Александрова.

Напомним, 23-я ракетка мира Диана Шнайдер выиграла турнир в 2024 году.

В Бад-Хомбург приедет победительница Уимблдона-2025 Ига Швентек из Польши, 7-я ракетка мира украинка Элина Свитолина, представительницы Чехии Каролина Мухова и Линда Носкова, японка Наоми Осака, американка Ива Йович и другие.

Wild card (специальное приглашение) от организаторов Бад-Хомбурга получили представительница Филиппин Александра Эала, Ева Лис из Германии и 45-летняя американка Винус Уильямс.

Действующей чемпионкой турнира является 5-я ракетка мира Джессика Пегула из США. В прошлогоднем финале она обыграла Игу Швентек (6:4, 7:5).


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