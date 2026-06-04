Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала о взаимоотношениях с Миррой Андреевой. По словам спортсменки, они поддерживают дружеское общение и с уважением относятся друг к другу.
Шнайдер и Андреева могут встретиться в финале «Ролан Гаррос». Для этого Диане необходимо пройти польку Майю Хвалиньскую в полуфинале, а Мирре — одержать победу над украинкой Мартой Костюк в своем полуфинальном поединке.
«Мы хорошо ладим, даже когда играем друг против друга, у нас всё хорошо. У нас отличные взаимоотношения, но когда мы играем друг против друга, то каждый хочет победить. То, что вне корта, остаётся вне корта. А на корте мы просто проявляем уважение друг к другу», — сказала Шнайдер на пресс-конференции.
Напомним, что Шнайдер и Андреева часто выступают в парном разряде. На Олимпийских играх 2024 года в Париже российские теннисистки завоевали серебряные медали.