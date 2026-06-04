Диана Шнайдер рассказала о взаимоотношениях с Миррой Андреевой

«Мы хорошо ладим, даже когда играем друг против друга, у нас всё хорошо. У нас отличные взаимоотношения, но когда мы играем друг против друга, то каждый хочет победить. То, что вне корта, остаётся вне корта. А на корте мы просто проявляем уважение друг к другу», — сказала Шнайдер на пресс-конференции.