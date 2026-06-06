Россиянка Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос»

Андреева стала третьей самой молодой чемпионкой турнира «Большого шлема» в XXI веке. Как сообщает ТАСС, в этом столетии моложе были только Мария Шарапова (17 лет и 76 дней, Уимблдон-2004) и Эмма Радукану (18 лет и 302 дня). Кроме того, после победы на «Ролан Гаррос» россиянка возглавит чемпионскую гонку WTA.