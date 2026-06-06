Россиянка Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос»

В финальном матче россиянка нанесла поражение 114-й ракетке мира представительнице Польши Майе Хвалиньской. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 23 минуты.
Андреева стала третьей самой молодой чемпионкой турнира «Большого шлема» в XXI веке. Как сообщает ТАСС, в этом столетии моложе были только Мария Шарапова (17 лет и 76 дней, Уимблдон-2004) и Эмма Радукану (18 лет и 302 дня). Кроме того, после победы на «Ролан Гаррос» россиянка возглавит чемпионскую гонку WTA.
Финалов турниров «Большого шлема» в одиночном разряде с участием россиянок не было пять лет. В 2021 году до решающего матча «Ролан Гаррос» дошла Анастасия Павлюченкова, которая уступила чешке Барборе Крейчиковой.
По данным Opta, Андреева стала лишь четвертой теннисисткой в Открытой эре (с 1968 года, когда профессионалам разрешили выступать на всех турнирах), вышедшей в финал турнира «Большого шлема» в своем 50-м матче в женском одиночном разряде. Ранее этого добивались Венди Тёрнбулл, Моника Селеш и Каролина Мухова.
19-летняя Андреева занимает восьмое место в мировом рейтинге (лучшая среди россиянок), на ее счету пять титулов WTA в одиночном разряде. Она впервые в карьере сыграла в финале на турнире «Большого шлема».
В 2023 году Андреева дошла на «Ролан Гаррос» до третьего круга, в 2024-м — до полуфинала, в 2025-м — до четвертьфинала.
На нынешнем «Ролан Гаррос» россиянка была посеяна под восьмым номером. В ходе турнира она последовательно обыграла француженку Фиону Ферро (6:3, 6:3), испанку Марину Бассольс-Риберу (3:6, 6:1, 6:1), чешку Мари Боузкову (6:4, 6:2), швейцарку Джил Тайхман (6:3, 6:2), румынку Сорану Кырстю (6:0, 6:3) и украинку Марту Костюк (6:1, 6:3).
24-летняя Хвалиньская впервые сыграла в основной сетке на «Ролан Гаррос», куда она пробилась через квалификацию. После турнира она впервые войдет в топ-100 мирового рейтинга, полька будет минимум 21-й, сейчас она занимает 114-е место.
Хвалиньская стала третьей теннисисткой в Открытой эре, вышедшей в свой дебютный финал на уровне WTA сразу на турнире «Большого шлема» — после Винус Уильямс (US Open-1997) и Радукану.
Кроме того, Хвалиньская стала шестой теннисисткой в Открытой эре, кому удалось выйти в финал на турнире «Большого шлема», преодолев квалификацию. Ранее это делала только британка Эмма Радукану (US Open, 2021), победившая в итоге на турнире.