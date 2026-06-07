Кончита Мартинес назвала лучшее в работе с Миррой Андреевой

Победительница Уимблдона 1994 года Кончита Мартинес, являющаяся тренером Мирры Андреевой, в шутливой форме ответила на вопрос о том, что она считает лучшим в работе с российской теннисисткой. Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление было сделано на пресс-конференции.
В субботу 19-летняя Андреева одержала победу в финале «Ролан Гаррос» над польской спортсменкой Майей Хвалиньской со счетом 6:3, 6:2. Этот титул стал первым в её карьере на турнирах серии Большого шлема.
«Лучшее в работе с Миррой Андреевой — это то, что когда мы играем в “Уно”, я всегда выигрываю. Так что это лучшее — когда я побеждаю в “Уно”, играя против нее», — заявила Мартинес.
Сотрудничество Андреевой и Мартинес продолжается с апреля 2024 года.