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Бублик попросил Мирру Андрееву научить его играть в теннис

10-я ракетка мира среди мужчин в шутливой форме попросил 19-летнюю чемпионку «Ролан Гаррос» научить его играть в теннис, вспомнив их предыдущий опыт общения на корте.

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Источник: Reuters

Представляющий Казахстан теннисист Александр Бублик поздравил россиянку Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции и обратился к ней с просьбой обучить его игре в теннис.

В субботу Андреева в возрасте 19 лет завоевала свой первый титул на турнирах Большого шлема. В финале Открытого чемпионата Франции россиянка одержала победу над представительницей Польши Майей Хвалиньской со счетом 6:3, 6:2.

Андреева заняла третье место в списке самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке. Моложе на момент завоевания трофея были только россиянка Мария Шарапова (Уимблдон) и британка Эмма Радукану (US Open).

«Мирра, ругаться я научил тебя, теперь твоя очередь научить меня играть в теннис. Поздравляю с дебютным шлемом», — написал Бублик в своем Telegram-канале.

В марте Бублик поддержал Андрееву после того, как она выкрикнула несколько нецензурных выражений в сторону трибун после поражения на турнире в Индиан-Уэллсе. Тогда он написал: «Не зря микст сыграли, научил хоть чему-то».

Бублику 28 лет, он является уроженцем Гатчины. В текущем сезоне теннисист не сумел пройти во второй круг «Ролан Гаррос», уступив 80-й ракетке мира немцу Яну-Леннарду Штруффу. Спортсмен является финалистом Открытого чемпионата Франции 2021 года в парном разряде.

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