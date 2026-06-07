Бублик попросил Мирру Андрееву научить его играть в теннис

Представляющий Казахстан теннисист Александр Бублик поздравил россиянку Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции и обратился к ней с просьбой обучить его игре в теннис.
В субботу Андреева в возрасте 19 лет завоевала свой первый титул на турнирах Большого шлема. В финале Открытого чемпионата Франции россиянка одержала победу над представительницей Польши Майей Хвалиньской со счетом 6:3, 6:2.
Андреева заняла третье место в списке самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке. Моложе на момент завоевания трофея были только россиянка Мария Шарапова (Уимблдон) и британка Эмма Радукану (US Open).
«Мирра, ругаться я научил тебя, теперь твоя очередь научить меня играть в теннис. Поздравляю с дебютным шлемом», — написал Бублик в своем Telegram-канале.
В марте Бублик поддержал Андрееву после того, как она выкрикнула несколько нецензурных выражений в сторону трибун после поражения на турнире в Индиан-Уэллсе. Тогда он написал: «Не зря микст сыграли, научил хоть чему-то».
Бублику 28 лет, он является уроженцем Гатчины. В текущем сезоне теннисист не сумел пройти во второй круг «Ролан Гаррос», уступив 80-й ракетке мира немцу Яну-Леннарду Штруффу. Спортсмен является финалистом Открытого чемпионата Франции 2021 года в парном разряде.