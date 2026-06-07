Синякова и Таунсенд выиграли парный «Ролан Гаррос»

Для обеих спортсменок в возрасте 30 лет этот титул стал третьим совместным на турнирах Большого шлема. Ранее дуэт побеждал на Уимблдоне в 2024 году и на Открытом чемпионате Австралии в 2025-м. Для Синяковой данная победа является четвертой в карьере на «Ролан Гаррос» и 11-й на турнирах Большого шлема в парном разряде. Семь из этих титулов она завоевала в паре с соотечественницей Барборой Крейчиковой, еще один — в дуэте с американкой Кори Гауфф.