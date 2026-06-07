Синякова и Таунсенд выиграли парный «Ролан Гаррос»

В финале они обыграли Анну Данилину и Александру Крунич со счетом 6:2, 7:5. Для дуэта это третий совместный титул на турнирах Большого шлема.
В финальном матче первый номер посева Синякова и Таунсенд нанесли поражение вторым сеяным — представительнице Казахстана Анне Данилиной и сербской теннисистке Александре Крунич. Итоговый счет встречи — 6:2, 7:5. Матч продолжался 1 час 32 минуты.
Для обеих спортсменок в возрасте 30 лет этот титул стал третьим совместным на турнирах Большого шлема. Ранее дуэт побеждал на Уимблдоне в 2024 году и на Открытом чемпионате Австралии в 2025-м. Для Синяковой данная победа является четвертой в карьере на «Ролан Гаррос» и 11-й на турнирах Большого шлема в парном разряде. Семь из этих титулов она завоевала в паре с соотечественницей Барборой Крейчиковой, еще один — в дуэте с американкой Кори Гауфф.
30-летняя Данилина и 33-летняя Крунич провели третий совместный финал на мэйджорах после «Ролан Гаррос» 2025 года и Australian Open 2026 года. Побед на турнирах Большого шлема в их активе нет.