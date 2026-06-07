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Зверев взял первый «Шлем» после трех поражений в финалах

29-летний немец выиграл «Ролан Гаррос», победив Флавио Коболли в пяти сетах.

Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

Немецкий теннисист Александр Зверев впервые в карьере выиграл турнир Большого шлема, став победителем «Ролан Гаррос».

В финале Зверев обыграл итальянца Флавио Коболли со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. Матч получился нервным: немец вел 2:1 по сетам, но не смог закрыть встречу в четвертой партии и довел дело до победы только в решающем сете.

Для 29-летнего Зверева это был четвертый финал на турнирах Большого шлема. Ранее он проигрывал решающие матчи на US Open-2020, «Ролан Гаррос»-2024 и Australian Open-2025.

Перед финалом ATP отмечала, что и Зверев, и Коболли претендовали на первый титул Большого шлема. Немец снял этот вопрос в Париже, где до этого уже несколько лет стабильно доходил до поздних стадий.

Зверев стал первым немецким победителем мужского одиночного турнира «Ролан Гаррос» в Открытой эре. Кроме того, он одержал 45-ю победу на парижском турнире и обошел Давида Феррера по числу выигранных матчей на грунтовом «Шлеме».

Коболли впервые играл в финале турнира Большого шлема. Итальянец добрался до решающего матча после выхода из полуфинала без игры из-за снятия Маттео Арнальди.

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