Мирра Андреева обошла американку в рейтинге WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова потеряла три позиции и опустилась на 17-е место, Людмила Самсонова опустилась на восемь строчек. Она располагается на 35-м месте. Анастасия Захарова потеряла пять строчек и теперь идет на 85-м месте в рейтинге.