Мирра Андреева обошла американку в рейтинге WTA

Победительница Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» россиянка Мирра Андреева поднялась на две строчки в мировом рейтинге и теперь занимает шестое место. Она обошла американку Коко Гауфф и Элину Свитолину из Украины.
Еще одна россиянка — полуфиналистка «Ролан Гаррос» Диана Шнайдер прибавила семь позиций и расположилась на 16-й позиции. Ее соотечественница Анна Калинская, которая дошла до ¼ финала «Ролан Гаррос» вернулась в топ-20 мирового рейтинга. Она занимает 20-ю строчку.
Финалистка «Ролан Гаррос» Майя Хвалинская из Польши взлетела вверх на 93 строчки и теперь располагается на 21-м месте в обновленном мировом рейтинге.
Российская теннисистка Екатерина Александрова потеряла три позиции и опустилась на 17-е место, Людмила Самсонова опустилась на восемь строчек. Она располагается на 35-м месте. Анастасия Захарова потеряла пять строчек и теперь идет на 85-м месте в рейтинге.
Лидером мирового рейтинга остается Арина Соболенко из Беларуси, второе место занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина, третью строчку удерживает Ига Швентек из Польши.