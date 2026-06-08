Медведев сохранил позицию в рейтинге АТР

Еще один итальянский теннисист Маттео Берреттини, который дошел до ¼ финала «Ролан Гаррос», поднялся на 57 строчек, расположившись на 48-м месте в рейтинге АТР. Его соотечественник Маттео Арнальди, вышедший в полуфинал «Ролан Гаррос», поднялся на 70 позиций и теперь располагается на 34-м месте рейтинга.