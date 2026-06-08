Медведев сохранил позицию в рейтинге АТР

Первая ракетка России Даниил Медведев остался на 8-м месте в обновленном рейтинге. На прошедшем в Париже Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» Медведев вылетел в первом круге, уступив представителю Австралии Адаму Уолтону.
Еще один российский теннисист Андрей Рублев сохранил за собой 13-ю строчку. На «Ролан Гаррос» Рублев дошел до четвертого круга, где уступил будущему полуфиналисту чеху Якубу Меншику. Другой россиянин Карен Хачанов остался на 15-м месте. В Париже 30-летний Хачанов вылетел в третьем круге.
Победитель «Ролан Гаррос» немец Александр Зверев остался на третьей позиции в рейтинге АТР, финалист — Флавио Коболли впервые в карьере вошел в топ-10 и теперь занимает 10-е место.
Еще один итальянский теннисист Маттео Берреттини, который дошел до ¼ финала «Ролан Гаррос», поднялся на 57 строчек, расположившись на 48-м месте в рейтинге АТР. Его соотечественник Маттео Арнальди, вышедший в полуфинал «Ролан Гаррос», поднялся на 70 позиций и теперь располагается на 34-м месте рейтинга.
Лидером мирового рейтинга остается итальянец Янник Синнер, второе место занимает испанец Карлос Алькарас. Сербский теннисист Новак Джокович опустился с 4-го на 7-е место в обновленном рейтинге АТР.