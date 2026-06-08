Зверев ответил хейтерам после победы на «Ролан Гаррос»

«Если кто-то считает, что я худший победитель турниров Большого шлема, то меня это совершенно не волнует. Возможно, я больше раскрепощусь. Такое уже было на турнирах серии “Мастерс”. Теперь, независимо от того, что случится, я останусь победителем турнира Большого шлема, и никто не отнимет у меня это звание. Возможно, это даст мне свободу и я буду спокойнее в финалах. Этот трофей для меня очень важен. Если бы сейчас проиграл, то потерял бы веру в себя, но теперь я живу с ощущением, что могу выиграть вновь», — сказал Зверев на послематчевой пресс-конференции.