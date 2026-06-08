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Зверев ответил хейтерам после победы на «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Александр Зверев после победы на «Ролан Гаррос» заявил, что его не волнуют разговоры о том, что он — худший чемпион турниров Большого шлема.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Накануне 29-летний теннисист обыграл итальянца Флавио Коболли (6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1) и выиграл свой первый турнир Большого шлема. Коболли стал единственным соперником из топ-20, попавшимся Звереву на пути к титулу.

«Если кто-то считает, что я худший победитель турниров Большого шлема, то меня это совершенно не волнует. Возможно, я больше раскрепощусь. Такое уже было на турнирах серии “Мастерс”. Теперь, независимо от того, что случится, я останусь победителем турнира Большого шлема, и никто не отнимет у меня это звание. Возможно, это даст мне свободу и я буду спокойнее в финалах. Этот трофей для меня очень важен. Если бы сейчас проиграл, то потерял бы веру в себя, но теперь я живу с ощущением, что могу выиграть вновь», — сказал Зверев на послематчевой пресс-конференции.

Зверев выиграл свой первый турнир Большого шлема с 44-й попытки — ранее он девять раз выходил в полуфиналы и трижды играл в финале. Эта победа стала для него 25-й в карьере в ATP-туре.

Благодаря победе на «Ролан Гаррос» Зверев укрепился в статусе третьей ракетки мира. Выше него располагаются только испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер, который возглавляет мировой рейтинг с апреля этого года.

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