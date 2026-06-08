Александрова вылетела в первом круге турнира в Хертогенбосе

Для Александровой поражение от Удварди стало четвертым подряд. Ранее она уступила Линде Носковой из Чехии во втором круге турнира категории WTA 500 в Штутгарте, а также проиграла немке Лауре Зигемунд в Риме, американке Энн Ли в Страсбурге и Камиле Осорио из Колумбии в первом круге Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».