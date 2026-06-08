Александрова вылетела в первом круге турнира в Хертогенбосе

17-я ракетка мира Александрова встречалась с правительницей Венгрии Панной Удварди, которая располагается на 65-м месте в мировом рейтинге. Россиянка уступила в двух сетах со счетом 4:6. 6:7 (5:7). Теннисистки провели на корет 1 час 38 минут.
В следующем круге Удварди сыграет против победительницы матча между испанкой Паулой Бадосой и представительницей Украины Дарьей Снигур.
Напомним, Екатерина Александрова выиграла титул в Хертогенбосе в 2022 и 2023 годах.
Для Александровой поражение от Удварди стало четвертым подряд. Ранее она уступила Линде Носковой из Чехии во втором круге турнира категории WTA 500 в Штутгарте, а также проиграла немке Лауре Зигемунд в Риме, американке Энн Ли в Страсбурге и Камиле Осорио из Колумбии в первом круге Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».
Турнир в Хертогенбосе завершится 14 июня. Его общий призовой фонд составляет 246 тысяч евро. Действующей победительницей соревнований является Элизе Мертенс из Бельгии. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Елену-Габриэлу Русе.