Спарринг-партнер Андреевой назвал ключ к победе в Париже

Спарринг-партнер российской теннисистки Мирры Андреевой Алексей Ватутин рассказал, что, по его мнению, стало одним из главных факторов успешного выступления спортсменки на «Ролан Гаррос». Его слова приводит «Чемпионат».
По словам Ватутина, в первую неделю турнира теннисистам приходилось играть в условиях сильной жары, что осложняло контроль мяча. После изменения погоды Андреева смогла действовать гораздо увереннее и точнее.
«После этого момента Мирра стала играть лучше, чем все остальные», — заявил Ватутин, отметив, что более комфортная температура позволила россиянке лучше чувствовать мяч и агрессивнее действовать на корте.
Спарринг-партнер также рассказал, что команда отпраздновала победу на турнире сначала на стадионе, а затем в ресторане. По его словам, участники команды испытывали серьезную эмоциональную усталость после двух недель соревнований.
Кроме того, Ватутин подтвердил, что продолжит работать с Андреевой как минимум во время травяной части сезона. По его словам, теннисистка заинтересована в дальнейшем сотрудничестве, а окончательное решение о совместной работе будет принято позднее.