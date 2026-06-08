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Спарринг-партнер Андреевой назвал ключ к победе в Париже

Алексей Ватутин считает, что улучшение погодных условий помогло Мирре Андреевой показать лучший теннис на «Ролан Гаррос».

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Спарринг-партнер российской теннисистки Мирры Андреевой Алексей Ватутин рассказал, что, по его мнению, стало одним из главных факторов успешного выступления спортсменки на «Ролан Гаррос». Его слова приводит «Чемпионат».

По словам Ватутина, в первую неделю турнира теннисистам приходилось играть в условиях сильной жары, что осложняло контроль мяча. После изменения погоды Андреева смогла действовать гораздо увереннее и точнее.

«После этого момента Мирра стала играть лучше, чем все остальные», — заявил Ватутин, отметив, что более комфортная температура позволила россиянке лучше чувствовать мяч и агрессивнее действовать на корте.

Спарринг-партнер также рассказал, что команда отпраздновала победу на турнире сначала на стадионе, а затем в ресторане. По его словам, участники команды испытывали серьезную эмоциональную усталость после двух недель соревнований.

Кроме того, Ватутин подтвердил, что продолжит работать с Андреевой как минимум во время травяной части сезона. По его словам, теннисистка заинтересована в дальнейшем сотрудничестве, а окончательное решение о совместной работе будет принято позднее.

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