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Тарпищев назвал ошибкой тренеров поражение Шнайдер в полуфинале

Глава ФТР считает, что Диана Шнайдер должна была выходить в финал «Ролан Гаррос».

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на «Ролан Гаррос»-2026. Его слова приводит «КП Спорт».

Тарпищев напомнил, что еще на Олимпиаде-2024 объединил Андрееву и Шнайдер в одну пару, несмотря на первоначальные планы заявить их с другими партнершами. По его мнению, успешное выступление в Париже помогло теннисисткам быстрее обрести уверенность на высоком уровне.

«Мне жалко, что они пару сейчас не тренируют, потому что все западники сконцентрированы на одиночке. А если сейчас их потренировать в парной комбинации, это реально золото на Олимпиаде в Лос-Анджелесе», — сказал Тарпищев.

Глава ФТР также высказался о поражении Шнайдер в полуфинале Открытого чемпионата Франции. По его словам, россиянка должна была проходить эту стадию турнира.

«Я был уверен, что эта Диана Шнайдер обыграет эту девочку. Я считаю, что она проиграла — чисто ошибка тренеров, которые там сидели, не наших, а импортных», — заявил Тарпищев.

На «Ролан Гаррос»-2026 Мирра Андреева завоевала титул в одиночном разряде, а Шнайдер дошла до полуфинала и после турнира поднялась в район 12−13-го места мирового рейтинга.

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