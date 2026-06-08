Тарпищев назвал ошибкой тренеров поражение Шнайдер в полуфинале

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на «Ролан Гаррос»-2026. Его слова приводит «КП Спорт».
Тарпищев напомнил, что еще на Олимпиаде-2024 объединил Андрееву и Шнайдер в одну пару, несмотря на первоначальные планы заявить их с другими партнершами. По его мнению, успешное выступление в Париже помогло теннисисткам быстрее обрести уверенность на высоком уровне.
«Мне жалко, что они пару сейчас не тренируют, потому что все западники сконцентрированы на одиночке. А если сейчас их потренировать в парной комбинации, это реально золото на Олимпиаде в Лос-Анджелесе», — сказал Тарпищев.
Глава ФТР также высказался о поражении Шнайдер в полуфинале Открытого чемпионата Франции. По его словам, россиянка должна была проходить эту стадию турнира.
«Я был уверен, что эта Диана Шнайдер обыграет эту девочку. Я считаю, что она проиграла — чисто ошибка тренеров, которые там сидели, не наших, а импортных», — заявил Тарпищев.
На «Ролан Гаррос»-2026 Мирра Андреева завоевала титул в одиночном разряде, а Шнайдер дошла до полуфинала и после турнира поднялась в район 12−13-го места мирового рейтинга.