Финал Зверева на «Ролан Гаррос» установил рекорд Eurosport

Финал «Ролан Гаррос» между Александром Зверевым и Флавио Коболли установил рекорд зрительского интереса на немецком телеканале Eurosport. Об этом сообщает Tennis Magazin.
В среднем трансляцию матча посмотрели 2,087 миллиона зрителей. Пиковая аудитория по ходу встречи достигла отметки в 2,8 миллиона человек.
Доля аудитории Eurosport за день составила 6,9%. Этот показатель стал рекордным за всю историю работы телеканала в Германии.
Финальный матч комментировал шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер. Встреча между Зверевым и Коболли стала одним из самых просматриваемых теннисных событий года на немецком телевидении.