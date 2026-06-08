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Финал Зверева на «Ролан Гаррос» установил рекорд Eurosport

Решающий матч турнира собрал рекордную для немецкого канала аудиторию.

Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

Финал «Ролан Гаррос» между Александром Зверевым и Флавио Коболли установил рекорд зрительского интереса на немецком телеканале Eurosport. Об этом сообщает Tennis Magazin.

В среднем трансляцию матча посмотрели 2,087 миллиона зрителей. Пиковая аудитория по ходу встречи достигла отметки в 2,8 миллиона человек.

Доля аудитории Eurosport за день составила 6,9%. Этот показатель стал рекордным за всю историю работы телеканала в Германии.

Финальный матч комментировал шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер. Встреча между Зверевым и Коболли стала одним из самых просматриваемых теннисных событий года на немецком телевидении.