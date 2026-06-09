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Слуцкий назвал три причины, почему теннис лучше футбола

Главный тренер клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий объяснил, почему теннис лучше футбола.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Fred Lee/Getty Images

Леонид Слуцкий присутствовал на финальном матче Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» между россиянкой Миррой Андреевой и представительницей Польши Майей Хвалинской (6:3, 6:2).

— Топ-3 причины, почему теннис лучше футбола?

— Я должен придумать, потому что считаю, что футбол лучше. Но если бы я защищал теннис, должен придумать топ-3. Первое — объективное судейство. То есть судья не может вмешаться. Раньше, до изобретения всех этих линий, как-то мог. Сейчас судья не влияет ни на что. То есть объективное судейство. Второе — календарь, который ты можешь выбирать. Здесь я участвую, здесь не участвую, здесь у меня «Большой шлем», я подготовлюсь, здесь скипану, здесь возьму то, здесь возьму это. Третье, я бы сказал так, что прозрачность денег. На что наиграл, то и заработал, — сказал Слуцкий в выпуске шоу First&Tour на Youtube-канале FONBET.

Напомним, Мирра Андреева стала победительницей «Ролан Гаррос». 19-летняя теннисистка впервые в карьере выиграла титул на турнире «Большого шлема».

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