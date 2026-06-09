Федерер сыграет в выставочном матче на US Open-2026

Мероприятие состоится 25 августа, также на корт выйдут чемпион US Open‑2003 Энди Роддик, двукратный победитель турнира Андре Агасси и четырехкратный обладатель титула Джон Макинрой.
— Открытый чемпионат США всегда был для меня особенным турниром. Многие незабываемые моменты моей карьеры произошли в Нью‑Йорке, стадион имени Артура Эша — это место, которое очень много значит для меня. Мне очень не хватало этой атмосферы и невероятной энергии, которую каждый год привносят болельщики, — приводит слова 44‑летнего Федерера пресс-служба US Open.
Открытый чемпионат США пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл первого номера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.
Роджер Федерер пять раз выиграл титул на Открытом чемпионате США. Последний раз швейцарский теннисист поднял трофей над головой в 2008 году. В финале Федерер обыграл британца Энди Маррея. Всего за карьеру теннисист завоевал 20 титулов на турнирах «Большого шлема». На счету швейцарца 103 победы на турнирах под эгидой АТР. Он завершил профессиональную карьеру в сентябре 2022 года.