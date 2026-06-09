Федерер сыграет в выставочном матче на US Open-2026

— Открытый чемпионат США всегда был для меня особенным турниром. Многие незабываемые моменты моей карьеры произошли в Нью‑Йорке, стадион имени Артура Эша — это место, которое очень много значит для меня. Мне очень не хватало этой атмосферы и невероятной энергии, которую каждый год привносят болельщики, — приводит слова 44‑летнего Федерера пресс-служба US Open.