Бывшая Тейлора Фрица: Никогда не буду встречаться со спортсменами

— Когда отношения становятся достоянием общественности, обычно делают какое-то заявление в социальных сетях или видео, и я несколько раз пыталась написать что-то подобное, но потом поняла: «Это не в моем стиле». Мы в хороших отношениях, поэтому хотела сделать это более легкомысленно, чем обычно бывает в интернете после расставаний.



Я составила список из 33 пунктов, которые не подлежат обсуждению в моих следующих отношениях. В нем есть такие базовые вещи, как политические взгляды, общие жизненные цели, интеллектуальная близость, никаких ставок на спорт или азартных игр, это только сделает мою жизнь счастливее. Еще одно ключевое правило, от которого нельзя отказываться? Больше никогда не буду встречаться со спортсменами, — приводит слова Риддл журнал Elle.