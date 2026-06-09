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Бывшая Тейлора Фрица: Никогда не буду встречаться со спортсменами

Блогер и инфлюенсер Морган Риддл рассказала о расставании с девятой ракеткой мира американским теннисистом Тейлором Фрицем.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Соцсети

Пара рассталась в апреле этого года после шести лет отношений.

— Когда отношения становятся достоянием общественности, обычно делают какое-то заявление в социальных сетях или видео, и я несколько раз пыталась написать что-то подобное, но потом поняла: «Это не в моем стиле». Мы в хороших отношениях, поэтому хотела сделать это более легкомысленно, чем обычно бывает в интернете после расставаний.

Я составила список из 33 пунктов, которые не подлежат обсуждению в моих следующих отношениях. В нем есть такие базовые вещи, как политические взгляды, общие жизненные цели, интеллектуальная близость, никаких ставок на спорт или азартных игр, это только сделает мою жизнь счастливее. Еще одно ключевое правило, от которого нельзя отказываться? Больше никогда не буду встречаться со спортсменами, — приводит слова Риддл журнал Elle.

В этом сезоне на счету Фрица 12 побед при 10 поражениях. На Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» теннисист проиграл 148-й ракетке мира, соотечественнику Нишешу Басаваредди в первом круге турнира.