Блинкова проиграла Радукану в первом круге турнира в Лондоне

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA 500 в Лондоне. В первом круге 27-летняя Блинкова, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, проиграла в двух сетах британке Эмме Радукану.