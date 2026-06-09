Блинкова проиграла Радукану в первом круге турнира в Лондоне

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA 500 в Лондоне. В первом круге 27-летняя Блинкова, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, проиграла в двух сетах британке Эмме Радукану.
Следующей соперницей Радукану, чемпионки US Open-2021, станет румынка Сорана Кырстя или австралийка Мэддисон Инглис. Турнир в Лондоне с призовым фондом 1,9 миллиона долларов продлится до 14 июня.
Анне Блинковой 27 лет, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 105-ю позицию. На счету россиянки две победы на турнирах под эгидой организации. На турнирах «Большого шлема» россиянка не проходила дальше третьего круга.