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Блинкова проиграла Радукану в первом круге турнира в Лондоне

Анна Блинкова уступила Эмме Радукану со счетом 0:6, 3:6.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA 500 в Лондоне. В первом круге 27-летняя Блинкова, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, проиграла в двух сетах британке Эмме Радукану.

Следующей соперницей Радукану, чемпионки US Open-2021, станет румынка Сорана Кырстя или австралийка Мэддисон Инглис. Турнир в Лондоне с призовым фондом 1,9 миллиона долларов продлится до 14 июня.

Анне Блинковой 27 лет, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 105-ю позицию. На счету россиянки две победы на турнирах под эгидой организации. На турнирах «Большого шлема» россиянка не проходила дальше третьего круга.