История Мирры Андреевой: как россиянка покорила мировой теннис в 19 лет

Путь Андреевой выглядит стремительным даже для профессионального тенниса. В 15 лет она уже выигрывала матчи на взрослом уровне, в 16 — доходила до второй недели Уимблдона, в 17 — брала олимпийское серебро и выходила в полуфинал «Ролан Гаррос». К 19 годам Мирра стала первой ракеткой России, победительницей турниров WTA 1000 и чемпионкой «Большого шлема». За этими результатами стоит не только талант, но и переезды, дистанционная учеба, строгая дисциплина и семья, которая с самого начала очень поддерживала ее.