Кирьос прокомментировал победу в первом матче с марта 2025 года

— Довольно эмоциональный момент. Я перенес множество хирургических вмешательств. Сейчас в восторге от возвращения и игры в теннис на высоком уровне. Доволен тем, как чувствую себя, провел большую работу над телом.



Не уверен, подходит ли под мое состояние слово «уверенно», посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра. Мне восстанавливали запястье, было четыре операции на колене. Я сражаюсь, но при этом уже многое сделал. У меня так много фанатов! Бывали моменты, когда думал: «Зачем я играю? Что мне еще надо сделать?», а потом смотрю на вас, ребята, — и вы и есть то, ради чего я играю. Я останусь еще ненадолго ради вас, — сказал Кирьос в интервью на корте после матча.