Кирьос прокомментировал победу в первом матче с марта 2025 года

Ник Кирьос обыграл француза Корентена Муте, который занимает 36-е место в мировом рейтинге, в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Кирьос одержал первую победу в одиночном разряде на турнире под эгидой АТР с марта 2025 года.
— Довольно эмоциональный момент. Я перенес множество хирургических вмешательств. Сейчас в восторге от возвращения и игры в теннис на высоком уровне. Доволен тем, как чувствую себя, провел большую работу над телом.
Не уверен, подходит ли под мое состояние слово «уверенно», посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра. Мне восстанавливали запястье, было четыре операции на колене. Я сражаюсь, но при этом уже многое сделал. У меня так много фанатов! Бывали моменты, когда думал: «Зачем я играю? Что мне еще надо сделать?», а потом смотрю на вас, ребята, — и вы и есть то, ради чего я играю. Я останусь еще ненадолго ради вас, — сказал Кирьос в интервью на корте после матча.
Во втором раунде Кирьос встретится с 104-й ракеткой мира японцем Се Симабукуро.
31-летний Ник Кирьос за свою карьеру завоевал 13 титулов на турнирах ATP. Наивысшей позиции в мировом рейтинге он достиг в октябре 2016 года, заняв 13‑е место.