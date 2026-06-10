Шнайдер высказалась о поражении в полуфинале «Ролан Гаррос»

— Ну не сказать, что мы смогли много найти матчей, потому что она такая темная лошадка, которая появилась из ниоткуда. Пробовали найти какие-то матчи ее против левшей, потому что все-таки все равно бывает разная тактика у людей против левши и против правшей.



В целом понятна тактика, ну, как бы, мы знали, что она играет высоко над сеткой. Что будут длинные розыгрыши, нужно было самой входить в корт. То есть единственное, что, наверное, мы обсуждали с тренером уже после матча, что можно было сделать лучше — это больше выходить к сетке. То есть то, над чем мы работаем, пытаемся улучшить, потому что все-таки я вроде развивала атаку, но так она хорошо двигалась и перекрывала корт, я все никак не могла завершить и пыталась как бы еще сильнее, где-то острее, где-то там больше, где-то какие-то укороченные. И, наверное, единственный аспект, который мы могли бы сделать лучше в том матче — это выходить к сетке и уже завершать у сетки, — сказала Шнайдер в выпуске «Хардкорт» на канале First&Red.