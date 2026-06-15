Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диана Шнайдер получила 9-й номер посева на турнире в Берлине

Российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет на турнире категории WTA 500 в Берлине.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Россиянка улучшила свой номер посева после того, как с турнира снялась 6-я ракетка мира американка Аманда Анисимова. Также в результате снятия Анисимовой 5-й номер посева получила ее соотечественница Коко Гауфф. Она начнет соревноваться со второго круга.

16-я ракетка мира Шнайдер в матче первого круга встретится с представительницей Чехии Николой Бартуньковой, которая занимает 62-е место в мировом рейтинге. Она получила от организаторов уайлд-кард.

Ранее стало известно, что в Берлин не приедет первая ракетка России Мирра Андреева. Теннисистка решила взять паузу на восстановление после победы на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос».

Турнир в столице Германии стартует сегодня, 15 июня и завершится 21 июня. Его общий призовой фонд составляет 1,2 млн евро. Действующей чемпионкой соревнований является Маркета Вондроушова из Чехии. В прошлогоднем финале она обыграла китаянку Си Ю Ван — 7:6 (12:10), 4:6, 6:2.


Узнать больше по теме
Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.
Читать дальше