Диана Шнайдер получила 9-й номер посева на турнире в Берлине

Россиянка улучшила свой номер посева после того, как с турнира снялась 6-я ракетка мира американка Аманда Анисимова. Также в результате снятия Анисимовой 5-й номер посева получила ее соотечественница Коко Гауфф. Она начнет соревноваться со второго круга.
16-я ракетка мира Шнайдер в матче первого круга встретится с представительницей Чехии Николой Бартуньковой, которая занимает 62-е место в мировом рейтинге. Она получила от организаторов уайлд-кард.
Ранее стало известно, что в Берлин не приедет первая ракетка России Мирра Андреева. Теннисистка решила взять паузу на восстановление после победы на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос».
Турнир в столице Германии стартует сегодня, 15 июня и завершится 21 июня. Его общий призовой фонд составляет 1,2 млн евро. Действующей чемпионкой соревнований является Маркета Вондроушова из Чехии. В прошлогоднем финале она обыграла китаянку Си Ю Ван — 7:6 (12:10), 4:6, 6:2.