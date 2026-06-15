Алькарас пройдет осмотр, после чего может вернуться к работе на корте

По итогам обследования, при благоприятных результатах, 23-летний спортсмен сможет вернуться к тренировкам на корте с ракеткой после завершения курса реабилитации. Об этом сообщил журналист Deportes RNE Хавьер де Диего.
«На следующей неделе критический момент в восстановлении Карлоса Алькараса. Осмотр, который ему предстоит пройти в Барселоне у доктора Которро, может определить возвращение к работе на корте. Если все будет в порядке, потребуется несколько дней на адаптацию, а затем — работа с мячом», — написал де Диего в социальных сетях.
Таким образом, предстоящее медицинское обследование станет важной вехой на пути возвращения Алькараса к полноценной спортивной деятельности.
Карлос Алькарас получил травму запястья в апреле. Он не сыграл на турнирах серии «Мастерс» в Мадриде и Риме. Теннисист из-за повреждения не защищал титул на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос», а также объявил, что пропустит Уимблдон.