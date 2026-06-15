Алькарас пройдет осмотр, после чего может вернуться к работе на корте

«На следующей неделе критический момент в восстановлении Карлоса Алькараса. Осмотр, который ему предстоит пройти в Барселоне у доктора Которро, может определить возвращение к работе на корте. Если все будет в порядке, потребуется несколько дней на адаптацию, а затем — работа с мячом», — написал де Диего в социальных сетях.