Карлос Алькарас пропустит Уимблдон из-за травмы запястья

«Я не готов соревноваться». Алькарас пропустит не только «Ролан Гаррос», но и Уимблдон.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сообщил, что еще не восстановился после травмы, поэтому не примет участие в Уимблдоне‑2026.

«Мое выздоровление идет по плану, и я чувствую себя намного лучше, но, к сожалению, я еще не готов к выступлениям, поэтому мне придется отказаться от участия в турнире Queen’s и Уимблдоне. Это два действительно особенных для меня турнира, и я буду очень по ним скучать. Мы продолжаем работать над тем, чтобы вернуться как можно скорее!» — написал Алькарас в соцсетях.

Ранее 23‑летний Алькарас из‑за повреждения запястья снялся с турниров в Барселоне и Мадриде, а также с «Ролан Гаррос». Уимблдонский турнир пройдет с 29 июня по 12 июля.

Карлос Алькарас — победитель семи турниров Большого шлема в одиночном разряде. На Уимблдоне испанец завоевывал трофей дважды.

В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше