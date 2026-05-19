Карлос Алькарас пропустит Уимблдон из-за травмы запястья

«Мое выздоровление идет по плану, и я чувствую себя намного лучше, но, к сожалению, я еще не готов к выступлениям, поэтому мне придется отказаться от участия в турнире Queen’s и Уимблдоне. Это два действительно особенных для меня турнира, и я буду очень по ним скучать. Мы продолжаем работать над тем, чтобы вернуться как можно скорее!» — написал Алькарас в соцсетях.