Финалистка «Ролан Гаррос» получила уайлд-кард на Уимблдон

У женщин уайлд-кард получила финалистка «Ролан Гаррос» Майя Хвалинская из Польши. Хвалинская вышла в финал Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», пройдя через квалификацию. На момент начала турнира она занимала 114-е место в мировом рейтинге. После турнира Хвалинская стала 21-й ракеткой мира. В финале она уступила россиянке Мирре Андреевой.
Женщины:
- Майя Хвалинская (Польша);
Мими Сюй (Великобритания);
Кэти Суон (Великобритания);
Мика Стойсавлевич (Великобритания);
Ханна Клагмен (Великобритания);
Алисия Дьюдени (Великобритания);
Хэрриет Дарт (Великобритания);
+ одно место.
Мужчины:
Григор Димитров (Болгария);
Стэн Вавринка (Швейцария);
Тоби Сэмюэль (Великобритания);
Джек Пиннингтон-Джонс (Великобритания);
Артур Фери (Великобритания);
Джейкоб Фирнли (Великобритания);
+ два места.
В этом году Уимблдон пройдет с 29 июня по 12 июля. Ранее турнир объявил о рекордных призовых. Действующей победительницей у женщин является Ига швентек из Польши, у мужчин — итальянец Янник Синнер.