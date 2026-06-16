Финалистка «Ролан Гаррос» получила уайлд-кард на Уимблдон

У женщин уайлд-кард получила финалистка «Ролан Гаррос» Майя Хвалинская из Польши. Хвалинская вышла в финал Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», пройдя через квалификацию. На момент начала турнира она занимала 114-е место в мировом рейтинге. После турнира Хвалинская стала 21-й ракеткой мира. В финале она уступила россиянке Мирре Андреевой.