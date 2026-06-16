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Финалистка «Ролан Гаррос» получила уайлд-кард на Уимблдон

Пресс-служба Уимблдона опубликовала список обладателей уайлд-кард в одиночном разряде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

У женщин уайлд-кард получила финалистка «Ролан Гаррос» Майя Хвалинская из Польши. Хвалинская вышла в финал Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», пройдя через квалификацию. На момент начала турнира она занимала 114-е место в мировом рейтинге. После турнира Хвалинская стала 21-й ракеткой мира. В финале она уступила россиянке Мирре Андреевой.

Женщины:

  • Майя Хвалинская (Польша);

  • Мими Сюй (Великобритания);

  • Кэти Суон (Великобритания);

  • Мика Стойсавлевич (Великобритания);

  • Ханна Клагмен (Великобритания);

  • Алисия Дьюдени (Великобритания);

  • Хэрриет Дарт (Великобритания);

  • + одно место.

Мужчины:

  • Григор Димитров (Болгария);

  • Стэн Вавринка (Швейцария);

  • Тоби Сэмюэль (Великобритания);

  • Джек Пиннингтон-Джонс (Великобритания);

  • Артур Фери (Великобритания);

  • Джейкоб Фирнли (Великобритания);

  • + два места.

В этом году Уимблдон пройдет с 29 июня по 12 июля. Ранее турнир объявил о рекордных призовых. Действующей победительницей у женщин является Ига швентек из Польши, у мужчин — итальянец Янник Синнер.


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