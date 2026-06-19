Вторая ракетка мира Рыбакина снялась с турнира в Бад-Хомбурге

На этой неделе Елена Рыбакина уступила 35-й ракетке мира Александре Эале из Филиппин во втором круге турнира в Берлине. Встреча завершилась со счетом 5:7, 4:6. Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» потерпела третье поражение за пять последних матчей, причем все проигрыши были в поединках с теннисистками вне топ-30.