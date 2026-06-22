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Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу в матче первого круга турнира категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

20-я ракетка мира Калинская встречалась с представительницей Австрии Синьей Краус, которая занимает 93-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой россиянки в двух сетах со счетом 6:4, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут.

В следующем круге Калинская встретится с победительницей противостояния между румынкой Еленой-Габриэлой Русе и Линдой Носковой из Чехии.

Ранее барьер первого круга турнира в Бад-Хомбурге не смогла преодолеть еще одна россиянка Диана Шнайдер. Она проиграла датчанке Кларе Таусон.

Турнир категории WTA 500 в Бад-Хомбурге завершится 27 июня. Его общий призовой фонд составляет чуть более 1 млн евро. Действующей чемпионкой соревнований является 4-я ракетка мира Джессика Пегула из США. В прошлогоднем финале она обыграла польку Игу Швентек (6:4, 7:5).

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