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Александрова обыграла американку на турнире в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу в матче первого круга турнира категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

19-я ракетка мира Александрова встречалась с преподавательницей США Энн Ли, которая занимает 29-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой россиянки в трех сетах со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 6:1. Теннисистки провели на корте 2 часа 20 минут.

Александрова одержала третью победу в последних 10 матчах сезона.

В следующем круге Екатерина Александрова сыграет против первой ракетки России Мирры Андреевой.

Турнир категории WTA 500 в Бад-Хомбурге завершится 27 июня. Его общий призовой фонд составляет чуть более 1 млн евро. Действующей чемпионкой соревнований является 4-я ракетка мира Джессика Пегула из США. В прошлогоднем финале она обыграла польку Игу Швентек (6:4, 7:5).


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