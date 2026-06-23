Александрова обыграла американку на турнире в Бад-Хомбурге

19-я ракетка мира Александрова встречалась с преподавательницей США Энн Ли, которая занимает 29-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой россиянки в трех сетах со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 6:1. Теннисистки провели на корте 2 часа 20 минут.
Александрова одержала третью победу в последних 10 матчах сезона.
В следующем круге Екатерина Александрова сыграет против первой ракетки России Мирры Андреевой.
Турнир категории WTA 500 в Бад-Хомбурге завершится 27 июня. Его общий призовой фонд составляет чуть более 1 млн евро. Действующей чемпионкой соревнований является 4-я ракетка мира Джессика Пегула из США. В прошлогоднем финале она обыграла польку Игу Швентек (6:4, 7:5).