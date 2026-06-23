Корнеева обыграла соотечественницу в квалификации Уимблдона

В этом сезоне Алина Корнеева выиграла турнир категории WTA 125 в португальском Оэйраше. Эта победа стала самой крупной в карьере теннисистки. Также на ее счету восемь титулов ITF-тура в одиночном разряде. Алина Корнеева является победительницей Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» 2023 года среди юниоров.