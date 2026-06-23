Анастасия Захарова обыграла украинку на турнире в Истборне

91-я ракетка мира Захарова встречалась с представительницей Украины Юлией Стародубцевой, которая занимает 55-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой россиянки в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 26 минут.
В следующем раунде Захарова встретится с 112-й ракеткой мира Татьяной Марией из Германии.
Турнир в Истборне завершится 27 июня. Его общий призовой фонд составляет 500 тыс. долларов. Действующей победительницей соревнований является Майя Джойнт из Австралии. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу Филиппин Александру Эалу — 6:4, 1:6, 7:6 (12:10).