Анастасия Захарова обыграла украинку на турнире в Истборне

91-я ракетка мира Захарова встречалась с представительницей Украины Юлией Стародубцевой, которая занимает 55-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой россиянки в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 26 минут.