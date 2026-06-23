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Самсонова не смогла выйти в ¼ финала турнира WTA в Германии

Россиянка проиграла украинске Элине Свитолиной.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

Россиянка Людмила Самсонова проиграла украинке Элине Свитолиной во втором круге турнира WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу Свитолиной, посеянной под третьим номером. Самсонова выступала на турнире без номера посева.

В четвертьфинале Свитолина сыграет с китаянкой Ван Синьюй, которая также не имеет номера посева.

Самсоновой 27 лет, она занимает 42-е место в рейтинге WTA. На счету российской теннисистки пять титулов в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2025 году. В 2021 году Самсонова в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Свитолиной 31 год, она располагается на восьмой строчке мирового рейтинга. Украинская теннисистка выиграла 20 турниров WTA и четыре раза доходила до полуфинала на турнирах Большого шлема.

Турнир в Бад-Хомбурге относится к категории WTA 500. Общий призовой фонд соревнований составляет $1,2 млн. В прошлом году победительницей турнира стала американка Джессика Пегула, а в 2024 году титул завоевала россиянка Диана Шнайдер.

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