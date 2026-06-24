Эрика Андреева рассказала о покупке Мирры после «Ролан Гаррос»

— Мы ходили смотреть сумку Louis Vuitton, и наша мама сказала: «Нет, ты не будешь покупать эту сумку за такие деньги, нет». А потом Мирра отпраздновала, купив маленькие туфельки Jimmy Choo. У нас одинаковый размер обуви — чем дороже туфли, тем больше вероятность, что у нас будет одинаковый размер!— приводит слова Андреевой пресс-служба Уимблдона.