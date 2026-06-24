Эрика Андреева рассказала о покупке Мирры после «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева стала победительницей Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», завоевав первый титул на турнирах «Большого шлема». В финале 19-летняя россиянка обыграла представительницу Польши Майю Хвалинскую (6:3, 6:2).
— Мы ходили смотреть сумку Louis Vuitton, и наша мама сказала: «Нет, ты не будешь покупать эту сумку за такие деньги, нет». А потом Мирра отпраздновала, купив маленькие туфельки Jimmy Choo. У нас одинаковый размер обуви — чем дороже туфли, тем больше вероятность, что у нас будет одинаковый размер!— приводит слова Андреевой пресс-служба Уимблдона.
Накануне 238-я ракетка мира Эрика Андреева одержала победу в первом круге квалификации Уимблдона, обыграв китаянку Есинь Ма. В полуфинале квалификации турнира соперницей 21-летней россиянки станет представительница США Кейла Дей.
Основная сетка Уимблдона пройдет с 29 июня по 12 июля. Его общий призовой фонд составляет рекордные 74,4 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 4,1 млн евро. Действующей чемпионкой Уимблдона является третья ракетка мира Ига Швентек из Польши.