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Мирра Андреева проиграла Александровой на турнире в Бад-Хомбурге

Первая ракетка России Мирра Андреева потерпела поражение во втором круге турнира категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

5-я ракетка мира Мирра Андреева встречалась с соотечественницей Екатериной Александровой, которая занимает 19-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Александровой в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут.

Турнир в Германии стал для Мирры Андреевой первым после победы на Открытом чепионате Франции «Ролан Гаррос».

Александрова вышла в четвертьфинал Бад-Хомбурга, где встретится с 15-й ракеткой мира Наоми Осакой из Японии.

Екатерина Александрова одержала вторую победу над 19-летней Андреевой. В прошлом сезоне Александрова обыграла Андрееву на турнире в Штутгарте.

В 2025 году 31-летняя Александрова дошла до ¼ финала в Бад-Хомбурге, где уступила Иге Швентек из Польши.

Турнир категории WTA 500 в Бад-Хомбурге завершится 27 июня. Его общий призовой фонд составляет чуть более 1 млн евро. Действующей чемпионкой соревнований является 4-я ракетка мира Джессика Пегула из США. В прошлогоднем финале она обыграла Игу Швентек (6:4, 7:5).

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