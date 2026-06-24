Россиянка Захарова не смогла выйти в ¼ финала турнира в Истборне

Анастасия Захарова сыграла первый матч WTA-тура в основной сетке в 2021 году. Спортсменка имеет на счету 16 титулов ITF. Ее самым высоким местом в мировом рейтинге была 65-я позиция в апреле этого года. Лучшим результатом Захаровой на турнирах «Большого шлема» является выход в третий раунд Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.