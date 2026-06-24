Россиянка Захарова не смогла выйти в ¼ финала турнира в Истборне

91-я ракетка мира Захарова встречалась с представительницей Германии Татьяной Марией, которая занимает 112-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой 38-летней немецкой спортсменки в двух сетах со счетом 6:2, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут.
В четвертьфинале турнира Татьяна Мария сыграет против победительницы матча между чешкой Терезой Валентовой и Айлой Томлянович из Австралии.
Анастасия Захарова сыграла первый матч WTA-тура в основной сетке в 2021 году. Спортсменка имеет на счету 16 титулов ITF. Ее самым высоким местом в мировом рейтинге была 65-я позиция в апреле этого года. Лучшим результатом Захаровой на турнирах «Большого шлема» является выход в третий раунд Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.
Турнир в Истборне завершится 27 июня. Его общий призовой фонд составляет 500 тыс. долларов. Действующей победительницей соревнований является Майя Джойнт из Австралии. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу Филиппин Александру Эалу — 6:4, 1:6, 7:6 (12:10).