Новак Джокович снялся с выставочного турнира перед Уимблдоном

Ранее участие Джоковича в соревнованиях анонсировалось: на сайте турнира даже появилась фраза «Король возвращается» — спортсмен мог принять участие в мероприятии уже в пятый раз подряд.
По плану сегодня 24‑кратный чемпион турниров «Большого шлема» должен был провести матч против 22-й ракетки мира россиянина Карена Хачанова, однако в актуальной версии списка участников имени Джоковича уже нет. Ни организаторы турнира, ни сам теннисист пока не предоставили официальных разъяснений по поводу снятия с соревнований.
Место Новака в турнирной сетке занял американец Мартин Дамм. Кроме того, в рамках турнира 24 июня запланированы матчи с участием первой ракетки мира итальянца Янника Синнера и британца Кэмерона Норри, который занимает 29-е место в рейтинге АТР.
В этом сезоне Уимблдон пройдет с 29 июня по 12 июля. Его общий призовой фонд составляет рекордные 74,4 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 4,1 млн евро.