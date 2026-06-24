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Эрика Андреева не смогла выйти в финал квалификации Уимблдона

Старшая сестра первой ракетки России уступила в полуфинале квалификации Уимблдона-2026.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Эрика Андреева во втором круге квалификации Уимблдона проиграла американке Кейле Дей (138-я в рейтинге) со счетом 2:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Андреева три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из одного заработанного. На счету Дей три эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из четырех заработанных.

За выход в основную сетку квалификации Уимблдона Кейла Дей поспорит с победительницей матча Катажина Кава (Польша) — Лукреция Стефанини (Италия).