Эрика Андреева не смогла выйти в финал квалификации Уимблдона

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Андреева три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из одного заработанного. На счету Дей три эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из четырех заработанных.